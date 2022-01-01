محمد صلاح ينهي عام 2021 بإنجاز شخصي جديد

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

ختم نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي، محمد صلاح، عام 2021 بصورة رائعة، إذ فاز الفرعون المصري بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ» لعام 2021، وفقًا لاستفتاء هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».

وأكشف الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية، أن: «الفرعون المصري فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز»البريميرليج«لعام 2021، بناءً على تصويت الجماهير بنسبة بلغت 60% من إجمالي الأصوات، وجاء ديكلان رايس لاعب وست هام صاحب الـ7%، بينما جاء مدافع مانشستر سيتي روبن دياز في المركز الثالث بـ6%».

ويتصدر محمد صلاح، قائمة الهدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 هدفًا ولديه 9 تمريرات حاسمة، بعد مرور 20 جولة.

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