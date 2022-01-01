فراس بالعربي يؤجل انضمامه لمنتخب تونس من أجل شباب الأهلي

المصدر: سيد مصطفى-عجمان

شدد مدير فريق عجمان لكرة القدم، محمد حسين، أن هناك احتمالات كبيرة لمشاركة لاعبه التونسي فراس بالعربي في مباراة شباب الأهلي في عودة الدور ربع النهائي لكأس المحترفين، المقررة بعد غدٍ الاثنين على استاد راشد في عجمان.

وقال حسين لـ «الامارات اليوم»: «حتي الان الشواهد تؤكد بأن اللاعب سيكون متواجد في قائمة الفريق التي ستشارك في المباراة، فراس بالعربي ابدى استعدادا ليكون متواجد معنا على أن يسافر بعد اللقاء مباشرة، وفي انتظار الموافقة الرسمية للمنتخب التونسي على هذا الامر».

واستدعى الطاقم الفني لمنتخب تونس فراس بالعربي ضمن قائمة نسور قرطاج المشاركة في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في الكاميرون يوم 9 يناير الجاري.

وحول موقف الغامبي أبوبكر تراولي من المشاركة بعد طرده في مباراة العين الأخيرة، قال محمد حسين: «أبوبكر تراولي سيشارك في مباراة شباب الأهلي ما لم تصدره ضده عقوبة انضباطية من اتحاد الكرة».

واعترض تراولي على تدخل قوي من لاعب العين أحمد برمان، لينال البطاقة الصفراء، وواصل اعتراضه بعد المباراة ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية.

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