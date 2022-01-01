ريال مدريد بصفوف شبه مكتملة.. وكورونا يفتك بمعظم الأندية

المصدر: وكالات

يحلّ ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم على خيتافي بعد فترة توقف قصيرة بسبب الاعياد ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة غدا الأحد، مع صفوف شبه مكتملة عقب جهوزية معظم لاعبيه بعد شفائهم من فيروس كورونا في وقت تعاني معظم الأندية الإسبانية من اصابات بالجائحة في صفوفها.

وكانت السلطات الإسبانية فرضت قيودًا أكثر صرامة على الحضور الجماهيري في الملاعب الرياضية، عقب تسبب متحور أوميكرون شديد العدوى في ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وعجّت صفوف النادي الملكي بالمصابين بالفيروس بينهم الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، الفرنسي إدواردو كامافينغا، البرازيلي فينيسيوس جونيور، الكرواتي لوكا مودريتش، الويلزي غاريث بايل والنمسوي دافيد ألابا.

غياب فينيسيوس جونيور وحضور بنزيمة

وأكدت وسائل اعلام محلية أن صفوف ريال باتت شبه خالية من الفيروس باستثناء وصيف هدافي "لا ليغا" فينيسيوس جونيور (11)، ما يجعل المتألق الفرنسي كريم بنزيمة، متصدر ترتيب الهدافين مع 15 هدفاً و7 تمريرات حاسمة، الورقة الرابحة للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويدرك نادي العاصمة أهمية مباراته أمام فريق رفع من مستواه في الفترة الاخيرة ويتميز بصلابته الدفاعية على أرضه، حيث حافظ على نظافة شباكه في مبارياته الثلاث الاخيرة ولم يخسر في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري (فوزان مقابل 3 تعادلات)، ليتقدّم للمركز السادس عشر برصيد 15 نقطة، مبتعداً عن منطقة الهبوط بفارق الأهداف عن إلتشي وألافيس.

وبدوره، يتسلح ريال بعدم خسارته في مبارياته الـ 11 الأخيرة في "لا ليغا"، ضمن سلسلة من 15 مباراة في مختلف المسابقات لم يذق خلالها طعم الهزيمة.

ويسافر ريال الذي خاض مباراة أكثر، إلى خيتافي في لباس متصدر الدوري مع 46 نقطة، مبتعداً بفارق 8 نقاط عن مطارده المباشر إشبيلية الذي يحلّ ضيفاً على قادش وصيف القاع الإثنين في ختام مباريات هذه المرحلة.

برشلونة وأتلتيكو للعودة إلى الانتصارت

في المقابل، يعاني برشلونة أيضاً من كورونا، حيث يخوض رحلته إلى مايوركا بصفوف غير مكتملة جراء تفشي الفيروس في صفوفه مع ما لا يقل عن تسعة لاعبين على غرار الأميركي سيرجينيو ديست والبرازيلي فيليبي كوتينيو والمغربي عبد الصمد الزلزولي وجوردي ألبا وغافي والبرازيلي داني ألفيش، إضافة إلى الفرنسيين عثمان ديمبيلي وكليمان لانغليه وصامويل أومتيتي.

وأفاد النادي الكاتالوني في بيان صدر قبل مباراته ضد مضيفه ريال مايوركا "إنهم في حالة جيدة وهم في عزلة في المنزل".

غير أن برشلونة حمل خبراً ساراً لجماهيره باعلانه عن تعاقده مع مواطنه جناح مانشستر سيتي الإنجليزي الدولي فيران توريس لمدة خمس سنوات وتحديداً حتى عام 2027.

ويمرّ "بلاوغرانا" حاليًا بمرحلة صعبة حيث يحتل المركز السابع في الدوري بفارق 18 نقطة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر والذي لعب مباراة أكثر، كما أنه خرج خالي الوفاض من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

من ناحيته، يستقبل أتلتيكو مدريد الخامس مع 29 نقطة ضيفه رايو فايكانو الرابع والذي يتقدم عليه بفارق نقطة، على وقع اصابة خمسة لاعبين في صفوفه بـ "كوفيد-19" بينهم مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان ولاعب وسطه البرتغالي جواو فيليكس ومدربه الارجنتيني دييغو سيميوني.

وقال حامل اللقب في بيان مقتضب إن اختبارات دييغو "سيميوني وكوكي وغريزمان وهيكتور هيريرا وجواو فيليكس كانت إيجابية ولكن بدون أعراض، وهم في عزلة في المنزل امتثالاً لتوصيات السلطات الصحية".

ويأمل "روخيبلانكوس" في أن ينفض غبار الهزائم عنه والعودة إلى سكة الانتصارات بعدما سقط في مبارياته الأربع الاخيرة في الدوري أمام كل من جاره اللدود ريال صفر-2 ومايوركا وإشبيلية وغرناطة بالنتيجة ذاتها 1-2.

ولا تبدو حال جاره المدريدي فايكانو أفضل حيث يعاني بدوره من إصابة 17 لاعباً بالفيروس بحسب الصحافة الإسبانية، وهو ما يجعله نادي الدرجة الأولى الأكثر تضرراً من الفيروس.

وبحسب ما تنص لوائح الاتحاد الاسباني للعبة ورابطة الدوري، يتم تأجيل مباراة أو إلغاؤها إذا لم يكن لدى أحد الفريقين ما لا يقل عن 13 لاعباً سليماً بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأوّل.

كما يعاني ريال سوسييداد السادس الذي يحلّ ضيفاً على ألافيس الأحد، من كثرة الحالات الإيجابية في صفوفه والتي وصلت حتى الآن الى 10 لاعبين. ويستقبل ريال بيتيس الثالث (33 نقطة) سلتا فيغو الأحد أيضاً.

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