خبر سعيد لجماهير سورية في الإمارات

المصدر: وكالات

تخوض سورية مبارياتها البيتية المتبقية من تصفيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، في الإمارات العربية المتحدة بدلاً من الأردن حسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة الخميس.

وقال الاتحاد القاري "يؤكد الاتحاد الآسيوي ان سوريا ستتابع خوض مبارياتها البيتية ضمن المجموعة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى قطر على أرض محايدة".

وأضاف "وبالتالي ستقام المباراة المقبلة بين سورية وكوريا الجنوبية الثلاثاء، الأول من فبراير 2022، في الإمارات العربية المتحدة".

وتبحث سورية عن فوزها الأول في الدور الثالث الحاسم، إذ تتذيل ترتيب المجموعة بنقطتين من تعادلين وأربع خسارات.

في المقابل، اقتربت إيران وكوريا الجنوبية من حجز بطاقتي التأهل المباشرتين من المجموعة، مع تصدر الأولى (16 نقطة) بفارق نقطتين عن كوريا التي تبتعد بفارق كبير يبلغ 8 نقاط عن الإمارات الثالثة والباحثة عن خوض الملحق.

ويبقى لسوريا أربع مباريات، فتحل على الإمارات في 27 يناير المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، ثم تواجه كوريا الجنوبية، قبل أن تحلّ على لبنان في 24 مارس وتختتم مشوارها أمام العراق في 29 مارس.

وكانت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري أرسلت الأسبوع الماضي كتاباً رسمياً إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تطلب فيه نقل مبارياتها البيتية في تصفيات مونديال 2022 من الأردن إلى الإمارات.

وطلب المدير الفني الجديد لمنتخب سوريا الروماني فاليريو تيتسا تغيير الأرض البيتية المفترضة من الأردن إلى إحدى دول الخليج لتوفر المناخ المناسب.



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