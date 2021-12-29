تصرف غريب من لاعب ليستر سيتي وراء إهدار محمد صلاح ضربة جزاء! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية بأن تصرف لاعب ليستر سيتي جيمس ماديسون تجاه محمد صلاح قبل أن يسدد الأخير ركلة جزاء كان سبباً في إهدار "الفرعون" للركلة خلال المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت لمصلحة ليستر بهدف نظيف.

وأظهر فيديو متداول بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي لاعب ليستر ماديسون يقترب من صلاح قبل ثوانٍ من تنفيذه ضربة الجزاء، ووجه كلمات على مسمعه مما أثر في طريقة تسديده للكرة التي لم يركنها بالشكل المطلوب في المرمى ووصلت سهلة للحارس كاسبر شمايكل قبل أن ترتد على رأسه فغمزها في العارضة.

محمد صلاح ضيع بلنتي امام ليستر ستي

اخر بلنتي ضيعه صلاح كان 2017 بـ الدوري مع

ليفربول ، رقم كبير وانكسر الليله .. pic.twitter.com/Ew4vHQsNf8 — توكس | T W X X 7 . (@twx07) December 28, 2021

وشددت الصحيفة على أن لاعب ليستر سيتي كان يهدف إلى تشتيت انتباه صلاح وإرباكه قبل التسديد فنجح في ذلك ليمنع هدفاً عن صلاح في الدقيقة 13.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب الدوري مع نهاية الجولة 19 برصيد 40 نقطة متأخراً بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

كلوب يعلق..

من جهته، علّق الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول على إهدار محمد صلاح ركلة الجزاء، وقال في تصريحات لموقع "ليفربول إيكو": "بالتأكيد حاول ماديسون تشتيت انتباه محمد صلاح، ولكن الجميع يحاول ذلك.. عادة ما يكون لمحمد صلاح رد فعل في تلك المواقف (التسجيل من ركلات الجزاء)، ولكن الليلة لم يفعل ذلك.. وواصل: "عادة ما يكون محمد صلاح أفضل في هذا الموقف، ولكن الفريق أيضًا (عادة ما يكون أفضل مما كان عليه في المباراة)".

وختم: "ليس هناك القليل من اللوم أو أيًا كان، كان الأمر يشبه إلى حد ما المباراة بأكملها، مو جزء من الفريق، كما قلت هو عادة ما يكون أفضل في تلك الحالة مثلما يكون الفريق عادة أفضل في المباريات، الليلة لم نكن هكذا ولهذا خسرنا".

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