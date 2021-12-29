ضربة قوية لبرشلونة بسبب إصابات «كورونا»

المصدر: برشلونة ■ د.ب.أ

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، مساء أول من أمس، أن الفحوص كشفت إصابة المدافعين داني ألفيس وكليمون لونغليه وجوردي ألبا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ورغم أن الدوري الإسباني الآن في منتصف فترة عطلة الشتاء، تسير تدريبات الفرق بالشكل المعتاد. ولم يحضر اللاعبون تدريبات الفريق أمس، وسيخضعون للعزل في منازلهم، حسب ما أكده برشلونة في بيان. وكان ألفيس عاد إلى برشلونة في صفقة انتقال حر نوفمبر الماضي بعد أن رحل عن ساو باولو البرازيلي إثر خلاف حول العقد.

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