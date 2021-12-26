هدف جزائري "عالمي" في الدوري السعودي مستوحى من مسلسل "الكابتن ماجد" (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خطف النجم الجزائري سفيان بن دبكة المتوج مع منتخب بلاده أخيراً بكأس العرب، الأنظار لدى عودته إلى فريقه الفتح بعد تسجيله هدفاً عالمياً في الدوري السعودي من مقصية رائعة بمرمى الهلال "بطل آسيا" خلال المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، في الجولة 14 من الدوري السعودي.

⚽️🎥 شاهد الهدف الثاني للفتح سجله اللاعب" سفيان بن دبكة " pic.twitter.com/ZQPx1OFe8o — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) December 25, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهدف الذي هز شباك حارس الهلال عبد الله المعيوف.

وسجل للفتح نجمه المغربي مراد باتنا (16 و87 من ركلة جزاء) وسفيان بن دبكة (71) فيما سجل للهلال البيروفي أندي كاريو (12) والفرنسي بافيتيمبي غوميز (75).

وتفاعل مع الهدف عدد كبير من عشاق الكرة السعودية عبر التغريدة التي نشرها نادي الفتح ووصف فيها الهدف بأنه كرتوني على طريقة "الكابتن ماجد"، فيما قال المشجع "ميسي": هدف تاريخي ولا يُستغرب ابداً من بن دبكة".

أما المشجع "أحمد بو سودة" فعلق على الهدف: "ماشاء الله هدف عالمي من لاعب نموذجي ورافع كاس العرب الغالي سفيان بن دبكه".

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