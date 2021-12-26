مقتل 6 وإصابة 5 جراء إطلاق نار بملعب لكرة القدم

المصدر: ريو دي جانيرو - دب أ

قتل 6 أشخاص بالرصاص في ملعب لكرة القدم بالبرازيل أثناء احتفالهم بأعياد "الكريسماس"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقالت وكالة الأمن العام في ولاية "سيارا" شمال شرقي البلاد إن ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 26 عاما قتلوا وأصيب خمسة آخرون بطلقات نارية.

وتابعت الوكالة أنه تم اعتقال 10 أشخاص كما تم ضبط 6 أسلحة نارية بعد الحادث في مدينة فورتاليزا في الساعات الأولى من يوم السبت.

وقالت السلطات إن أربعة من الضحايا كانوا قد اعتقلوا سابقا في جرائم من بينها الانضمام لعصابات إجرامية.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية، نقلا عن الشرطة العسكرية، أن الأمر ربما كان نزاعا بين عصابات.

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