غريليش: أحتاج إلى بعض الوقت لأقدم كل ما عندي لسيتي

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

قال نجم مان سيتي، جاك غريليش، في تصريحات صحافية، إن «الحياة مع فريقه الجديد أصعب مما كان يتوقع»، لكنه شدد على أنه «لدي الكثير لأقدمه للفريق، وأحتاج فقط إلى بعض الوقت». وكان غريليش أول لاعب إنجليزي ينتقل في الدوري الممتاز مقابل 100 مليون إسترليني، ولم يرتق لمستوى الأداء المتوقع منه، بعد القدوم من أستون فيلا، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في 12 مباراة. وأضاف: المعايير هنا مرتفعة داخل الملعب وخارجه. شيء لا يصدق، ولهذا السبب هم ينجحون مع مرور السنين.

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