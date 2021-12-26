مدرب أرسنال يعترف بـ «أزمة خيارات هجومية»

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

اعترف مدرب أرسنال الإنجليزي ميكيل أرتيتا، بالموقف الصعب للغاية الذي يعيشه فريقه على مستوى «الخيارات الهجومية»، حيث اعتبر ذلك أزمة للفريق في الوقت الراهن، ويأمل أن يتم حله قريباً. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» أن عقدي لاكازيت وإيدي نيكيتاه، اللذين سجلا تسعة أهداف هذا الموسم، ينتهيان الصيف المقبل، وسيكون من حقهما التفاوض مع أي أندية في يناير المقبل. وفي الوقت نفسه، غاب بيير إيمريك أوباميانج عن آخر أربع مباريات للفريق، بعدما اتخذ النادي قراراً تأديبياً ضده. وقال أرتيتا: نعمل على هذا في محاولة التقليل من هذا الأمر قدر الإمكان، وجعله واضحاً بقدر المستطاع، ولكنه الموقف الذي نوجد فيه.

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