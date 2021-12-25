4 محترفين من الدوري السويدي يسجلون الظهور الأول في قائمة منتخب سورية

المصدر: جوني جبور- دبي

استدعى مدرب المنتخب السوري، الروماني تيتا فاليريو، أربعة محترفين من الدوري السويدي، هم ماتياس بهنان، مارك جرجس، ألمار ابراهيم وشيركو شهاب، للانضمام إلى قائمة منتخب "نسور قاسيون" بجانب 32 لاعباً تمت دعوتهم للدخول اليوم في المعسكر الداخلي المقام في العاصمة السورية دمشق، ويمتد حتى 30 يناير المقبل.

وضمت قائمة المنتخب السوري خالد حجي عثمان، ابراهيم عالمة، شاهر الشاكر، أحمد مدنية في حراسة المرمى، وعمرو جنيات، أحمد الخصي، أحمد الصالح، أحمد حديد، سعد أحمد، ياسر شاهين، الليث علي، عبد الرزاق المحمد، محمد صهيوني، حمزة الكردي، محمد آلاتي، كامل حميشة، خليل إبراهيم، تامر الحاج محمد، صبحي شوفان، عبد القادر عدي، خالد كوجلي، محمد ريحانية، أحمد حاتم، مؤنس أبو عمشة، مصطفى شيخ يوسف، نصوح نكدلي، مصطفى جنيد، فواز بوادقجي، كامل كواية، محمود الأسود، علي بشماني، وعمار رمضان القادم بدوره من هنغاريا، بالإضافة إلى المحترفين الأربعة الجدد القادمين من الدوري السويدي.

وأكد فاليريو في تصريحات صحافية، نشرها وسائل الإعلام السورية، ومنها موقع "سناك" الإخباري، أن الهدف من المعسكر، يكمن في منح الفرصة للاعبين الذين يملكون المؤهلات الجيدة لتمثل المنتخب. وقال: المعسكر فرصة سانحة لإثبات اللاعبين لمدى قدرتهم على تمثيل المنتخب مستقبلاً، وتجربتهم قبل خوض المباريات المتبقية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

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