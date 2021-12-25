سورية تنتظر موافقة "فيفا" لنقل مبارياتها بتصفيات المونديال إلى الإمارات

المصدر: وكالات

أعلنت اللجنة المؤقتة للاتحاد السوري لكرة القدم عن إرسال كتاب رسمي إلى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تطلب فيه نقل مبارياتها البيتية في تصفيات مونديال 2022 من الاردن إلى الإمارات. وأوضح الاتحاد السوري أن نظيره الإماراتي وافق رسميا على استضافة المباراتين البيتيتين المتبقيتين لمنتخب بلاده في التصفيات أمام كوريا الجنوبية في الأول من فبراير والعراق في 29 مارس.

وكان المدير الفني لمنتخب سوريا الروماني فاليريو تيتسا طلب تغيير الأرض البيتية المفترضة من الأردن إلى إحدى دول الخليج لتوفر المناخ المناسب.

وترتبط موافقة الاتحاد الإماراتي على استضافة منتخب سوريا بموافقة الاتحاد الدولي الذي لم يعلن حتى الآن موافقته أو عدمها على الطلب السوري.

من جهة ثانية، أعلن الاتحاد السوري عن إقامة معسكر تدريبي لمنتخب سوريا في حلب للاعبين المحليين اعتبارا من غد الأحد وحتى الخميس المقبل على أن يتوجه إلى إحدى دول الخليج وغالبا قطر لإقامة معسكر تدريبي بالفترة من الثاني من يناير القادم وحتى العاشر منه يليه معسكر تدريبي خارجي اخير دون تحديد مكانه في الفترة بين 20 المقبل والأول من فبراير تحضيرا لمباراتيه مع الإمارات وكوريا في الجولتين السابعة والثامنة لمنافسات المجموعة الاسيوية الاولى من الدور الثالث الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022. ويحتل منتخب سوريا المركز السادس الاخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين مقابل 16 نقطة لإيران المتصدرة و14 لكوريا و6 للإمارات و5 للبنان و4 للعراق.

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