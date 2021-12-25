ضوء أخضر لبيليه لمغادرة المستشفى

المصدر: برازيليا ■ أ.ف.ب

تلقى أسطورة كرة القدم، البرازيلي بيليه، الضوء الأخضر لمغادرة مستشفى ساو باولو، حيث أدخل إليه قبل أسبوعين من أجل العلاج الكيميائي حسب ما ذكرت إدارة المؤسسة الطبية أول من أمس. وكتب مستشفى ألبرت-أينشتاين، في بيان صحافي، أن بيليه البالغ من العمر 81 عاماً «في حالة مستقرة، وسيواصل علاجه من ورم القولون الذي تم اكتشافه في سبتمبر الماضي»، دون أن يحدد موعد خروج بطل العالم ثلاث مرات.

وأعلن بيليه لاحقاً في «إنستغرام»: «الابتسامة في الصورة تقول كل شيء. كما وعدت، سأقضي عيد الميلاد مع عائلتي»، مرفقاً تغريدته بصورة له مبتسماً. وأضاف «أنا قادم إلى المنزل. شكراً على كل رسائل المودة».

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