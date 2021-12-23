علي معلول يحدد موقفه النهائي من التجديد مع الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف نجم الأهلي المصري علي معلول عن موقفه النهائي من التجديد لفريق الأهلي المصري قبيل نهاية عقده الموسم الكروي الجاري ليضع حداً للشكوك الذي صاحب فترة المفاوضات مع اللاعب، حيث أكد في تصريح تلفزيوني عقب فوز الأهلي بلقب السوبر الإفريقي أنه سيستمر مع الأهلي.



وقال علي معلول خلال تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية: "أنا مستمر مع الأهلي إن شاء الله، وكل الأمور ستنتهي بعد العودة إلى مصر".

وعادت بعثة الأهلي المصري إلى القاهرة صباح اليوم الخميس بعد التتويج بالسوبر الإفريقي للمرة الثامنة في تاريخ القلعة الحمراء عقب الفوز على الرجاء المغربي بضربات الترجيح 6-5، ويذكر أن الأهلي المصري يستعد لمباريات الدوري حيث سيواجه فريق فيوتشر إف سي، في الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الأحد المقبل.





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