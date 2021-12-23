تقرير مؤلم عن وفاة اللاعب العماني مخلد الرقادي أثناء الإحماء (فيديو)

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعيش كرة القدم العمانية حالة حزن وألم عقب الإعلان عن وفاة لاعب نادي مسقط العُماني، مخلد الرقادي، أثناء الإحماء قبيل انطلاق إحدى مباريات الدوري المحلي، أمام فريق السويق، في مشهد مأساوي، ونشرت قناة عمان الرياضية تقرير مصور مؤلم عن حالة اللاعبين أثناء سقوط اللاعب والإعلان عن وفاته قبل انطلاق المباراة، حتى حكم المباراة الذي لم يتمالك نفسه ودخل في نوبة من البكاء.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قد أعلنت في تغريدة عبر موقع تويتر، خبر وفاة اللاعب قالت فيها إن "الرقادي توفي في المستشفى الذي نقل إليه إثر سقوطه أثناء الإحماء قبل انطلاق مباراة فريقه مع نظيره السويق"، ضمن منافسات الدوري المحلي لكرة القدم، وتوفي الرقادي عن عمر ناهز 29 عاماً، وكان مدافعاً لناديي مسقط وفنجاء، كما كان ضمن صفوف المنتخب الوطني العماني.



وعقب الإعلان الرسمي عن وفاة اللاعب نشر عدد كبير من أندية الدولة تغريدات على حساباتها الرسمية عبر موقع تويتر تقدموا فيها بالعزاء إلى نادي مسقط وإلى الجمهور العماني وأسرة اللاعب مخلد الرقادي.

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