هداف الكرة الإنجليزية يحذر من مشاركة محمد صلاح وساديو ماني في كأس إفريقيا

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

حذر هداف إنجلترا وفريق نيوكاسل السابق آلان شيرار من مشاركة محمد صلاح وساديو ماني في كاس أمم إفريقيا المقبلة.

وأكد شيرار أن غياب محمد صلاح وساديو ماني عن ليفربول لمدة تصل إلى شهر للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية قد يكلف الريدز خسارة الدوري الإنجليزي.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 فى الكاميرون، خلال الفترة بين 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا.

وقال «شيرار» عبر عموده فى هيئة الإذاعة البريطانية: "«ليفربول سيفقد نجوم فريقه صلاح وماني فى ثلاث أو أربع مباريات خلال الفترة المقبلة فى البريميرليج».

وأضاف: «صلاح وماني من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي فى الوقت الحالي، ويمتلكان قدرات تهديفية تجعلهما قادرين على إحداث الفارق فى المباريات، وبالطبع الخط الهجومي لليفربول سيتأثر بشكل كبير وقد يكلفه خسارة الدوري الإنجليزي».

وتابع: «صلاح يمتلك سحرا خاصا يمكن أن يستخدمه فى أى لحظة وقادر على تسجيل الأهداف فى شباك المنافسين، وهو حاليا أفضل لاعب فى العالم وغيابه سيكون خسارة كبيرة أمام ليفربول وتعزيز لمنافسيه على لقب البريميرليج».

واختتم: «ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتى تمتلك إمكانات فنية كبيرة، وسنشهد الكثير من الإثارة حتى نهاية الموسم الجاري، والمنافسة بينها ستستمر لفترة طويلة».

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