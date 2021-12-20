قطر يكشف الأسباب الحقيقية لفسخ عقد الجزائري بلايلي.. "ليس الهدف"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف قطر القطري أن السبب الحقيقي وراء فسخ عقد نجمه الجزائري يوسف بلايلي عشية تسجيل الأخير هدف الفوز لمنتخب بلاده بمرمى المنتخب القطري في نصف نهائي كأس العرب يعود إلى أن اللاعب يقدم عروضاً قوية مع بلده في وقت لا يظهر الأداء نفسه مع فريق قطر، مشيراً إلى أن عدم صدور أي تصريح للنادي حول اللغط الذي دار حول فسخ العقد كان احتراما لمشاركة الجزائر في البطولة ووصوله إلى المباراة النهائية.

وقال فيصل الشعيبي الرئيس التنفيذي لنادي قطر لقناة "الكاس" القطرية إنه "كان هناك نقاش مع اللاعب في نهاية الموسم الماضي وطلب زيادة مالية في العقد والنادي لم يكن لديه قدرة على زيادة عقد اللاعب وقتها، وطلب أن ينتقل إلى ناد آخر في بداية الموسم لكن العقد لم يكن مناسبا للنادي".

وكانت جماهير وصحف ومواقع عربية قد تحدثت بأن سبب فسخ العقد بين الطرفين يعود إلى الهدف الذي أحرزه البلايلي في مرمى قطر وإقصاءه لمنتخبها من كأس العرب لكن النادي القطري أوضح الأسباب الحقيقية على حد تعبير رئيسه التنفيذي.

وأوضح: "والد اللاعب يوسف بلايلي تواصل مع نادي قطر قبل مباراة منتخب العنابي مع المنتخب الجزائري بنصف النهائي وجلس معنا لإنهاء العقد بشكل ودي وقال بأن ابنه لديه فرصة للاحتراف في أوروبا وتمنى من إدارة النادي دعمه، وجلست إدارة النادي مع الطاقم الفني واتخذنا قرارا بالجلوس مع اللاعب بعد نهاية البطولة وإنهاء عقده، إلا أن اللاعب جاء لنا بعد مباراة منتخبنا مع الجزائر بيوم واحد وتوصلنا إلى حل بفسخ عقد اللاعب".

وكشف الشعيبي عن أن بلايلي قدم مبلغا للنادي وتنازل عن بعض المستحقات ورأينا أن العرض جيد لصالح النادي واللاعب.

وأشار إلى أن بلايلي لديه مشكلة مع ناديه السابق الأهلي السعودي لم تنتهي حتى الآن، وتقدم بالشكر للنادي السعودي على تفهمهم وعدم ذهابهم إلى الفيفا بسبب احترامهم لتعاقد اللاعب مع نادي قطر، موضحا أنه على اللاعب دفع مبلغ إلى نادي الأهلي السعودي لحل هذه الأزمة .

وختم الشعيبي عن تمنياته للاعب بالتوفيق، قائلا: "استفدنا من وجوده ومن خروجه".

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب كأس العرب على حساب المنتخب التونسي إثر فوزه عليه في المباراة النهائية بهدفين نظيفين، ويعتبر التتويج الأول ل"محاربي الصحراء" باللقب العربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news