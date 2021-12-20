اعتقال 55 شخصاً خلال احتفالات الجزائريين بكأس العرب

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

تم اعتقال 55 شخصاً، أول من أمس، في فرنسا خلال احتفالات الجماهير الجزائرية بفوز منتخب بلادها بكأس العرب في النهائي على حساب تونس، وفق مصدر في الشرطة.

ونشب توتر بين الجماهير الجزائرية والشرطة بعد فوز «محاربو الصحراء» بلقبهم الأول في كأس العرب على حساب تونس 2-صفر في التمديد في العاصمة القطرية الدوحة.

وفقاً لتقرير نهائي صباح الأمس، تم اعتقال 32 شخصاً في باريس وفرضت غرامة على 432 لعدم امتثالهم لمرسوم المحافظة الذي يحظر الوصول إلى جادة شانزليزيه أو بسبب مخالفات مرورية، وفق ما ذكر حساب شرطة باريس على تويتر.

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