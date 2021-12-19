كأس العرب تجذب مشجعات الجزائر بكثافة إلى المدرجات (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

جذبت بطولة كأس العرب بكرة القدم التي اختتمت السبت في قطر، مشجعات الجزائر إلى الملاعب لتشجيع منتخب بلادهن، بعدما شاركن بقوة في مؤازرة "محاربي الصحراء" الذي أحرزوا اللقب بعد فوزهم على تونس 2-صفر في المباراة النهائية.

وتواجدت المشجعات منذ المباراة الأولى لمنتخب بلادهن وحتى المباراة النهائية التي جاءت مثيرة بكل تفاصيلها وتم تمديدها الى شوطين اضافيين بعد تعادل الفريقين دون أهداف.

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