المشجعون ملزَمون بلقاح واختبارات «كورونا» لحضور كأس أمم إفريقيا

المصدر: ياوندي ■ أ.ف.ب

سيكون لزاماً على المشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل في الكاميرون، أن يبرزوا إثباتاً على تلقيهم لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا، وتقديم نتيجة سلبية لاختبار «كوفيد-19»، بحسب بيان رسمي صادر أول من أمس.

ويأتي هذا البيان المشترك الموقّع من وزيري الرياضة والصحة في الكاميرون والأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في توقيت تزايدت فيه التكهنات حيال إمكانية إلغاء البطولة أو تأجيلها مرة أخرى. وكانت رابطة الأندية الأوروبية هددت بعدم تحرير لاعبيها من أجل المشاركة مع بلادهم في كأس أمم إفريقيا، وذلك بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

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