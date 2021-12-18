كلوب: «كورونا» يهدّد بفوضى في عيد الميلاد

المصدر: لندن ■ رويترز

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إن فريقه يتعرض لحالة من عدم اليقين بعد الفوز 3-1 على نيوكاسل يونايتد، أول من أمس، قائلاً إن فيروس كورونا يهدد بفوضى خلال فترة عيد الميلاد المزدحمة في الدوري الممتاز. وغاب فيرجيل فان دايك وفابينيو وكرتيس جونز عن ليفربول في مواجهة نيوكاسل بسبب شكوك بشأن اختبارات إيجابية لفيروس كورونا، ليكون المدرب الألماني في مأزق عما يمكن حدوثه في المواجهات المقبلة. وأبلغ كلوب هيئة الإذاعة البريطانية: «وضع صعب حقاً، لا أحد يعلم ماذا سيحدث في الغد».

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