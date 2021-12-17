المواجهات المباشرة بين الجزائر وتونس تحدد ملامح بطل كأس العرب!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

لم يسبق للمنتخبان التونسي والجزائري أن التقيا في بطولة كأس العرب لكرة القدم، وستكون مواجهتهما المرتقبة السبت (الساعة 19:00 بتوقيت الإمارات) الأولى عربياً لكنها ستحمل الرقم 48 في تاريخ المواجهات المباشرة (ودياً ورسمياً)، التي تصب بالمجمل في مصلحة الجزائر لكنها ترجح كفة التونسيين على الصعيد الرسمي.

والتقى المنتخبان على الصعيد الرسمي 21 مرة، فازت الجزائر في خمس مواجهات مقابل تسعة لتونس، وتعادلا سبع مرات، ولكن إذا انضمت المباريات الودية لقائمة المواجهات المباشرة فإن الغلبة بالمجمل تعتبر للجزائر، بحسب موقع إحصاءات جول.

وكان أول لقاء جمع المنتخبين في عام 1963 في الإطار الودي بالعاصمة تونس وانتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، وآخر مواجهة كانت ودية كذلك في يونيو الماضي وانتهت بفوز الجزائر بهدفين دون رد، فيما تعود المباراة الرسمية الأخيرة بينهما إلى عام 2017 حين التقيا بكأس الأمم الإفريقية وانتهت وقتها المباراة بفوز تونس 2-1.

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