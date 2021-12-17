الأهلي المصري في أزمة قبل السوبر الإفريقي بسبب ثلاثي الجبهة اليسرى

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الإعلامي المصري محمد شبانة، إن الجبهة اليسرى للنادي الأهلي المصري باتت تمثل صداعًا في رأس الجهاز الفني للفريق، بقيادة بيتسو موسيماني، قبل مباراة السوبر الإفريقي، نظرًا لغموض موقف الثلاثي علي معلول وأيمن أشرف وكريم فؤاد، بسبب إصابات الثلاثي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف شبانة خلال تصريحات تليفزيونية، أن أيمن أشرف يعاني من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة، ولم يشارك مع منتخب مصر في المباريات الأخيرة، وهناك صعوبة في لحاقه المباراة.

وتابع شبانة، الأمر نفسه بالنسبة لعلي معلول، الذي يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية، ولم يشارك مع منتخب تونس في المباريات الأخيرة، وسوف يخضع لفحص طبي فور وصول بعثة الأهلي إلى قطر.

كما تعرض كريم فؤاد للإصابة بكدمة في الركبة خلال مباراة سموحة الودية التي أقيمت أول أمس، حيث كان موسيماني يجهز كريم فؤاد لشغل مركز الظهير الأيسر، لتعويض غياب معلول وأيمن أشرف.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز كريم فؤاد، والاطمئنان على مستوى معلول، فور وصول بعثة الأهلي إلى قطر، بخاصة في ظل وجود محاولات لإنهاء أزمة تصريح السفر الخاص بمحمود وحيد لاعب الفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news