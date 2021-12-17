كريستيانو رونالدو وجورجينا يكشفان جنس التوأم المنتظر.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه سيرزق بتوأم، ولد وبنت، من صديقته، عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز.

ونشر كريستيانو، مقطع فيديو، عبر حسابه على إنستجرام، بصحبة كلا من، أطفاله وجورجينا، ليكشف النجم البرتغالي عن جنس المولود المنتظر.

وكشف كريستيانو عن جنس المولود التوأم، حيث سيرزق بصبي وفتاة، معلقا عن الفيديو: حيث تبدأ الحياة، والحب لا ينتهي.

وسبق أن أعلن كريستيانو، خلال شهر أكتوبر الماضي، عن انتظاره توأمًا، ونشر صورة للأشعة السينية، وعلق عليها: يسعدني الإعلان عن انتظارنا توأمًا، قلوبنا مغمورة بالحب، ولا يمكننا الانتظار لرؤيتكما.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن"؛ فإن جورجينا حامل بالتوأم في الشهر الثالث لها، وهو التوأم الثاني لها من كريستيانو، حيث أنجبت إيفا وماتيو، أصحاب الـ 4 سنوات.

وفي سياق متصل، سبق أن كشفت شبكة سكاي سبورتس، حقيقة إصابة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد، بفيروس كورونا.

وأشارت الشبكة إلى أنه لا يوجد حتى الآن ما يؤكد إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا أم لا، خاصة أن غيابه قد يكون إجراءً احترازيا.

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