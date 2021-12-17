أحمد حجازي يقطع على نفسه عهداً أمام الجماهير المصرية قبل مواجهة قطر

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف مدافع منتخب مصر أحمد حجازي بأنه وزملائه قطعوا تعاهدوا على الفوز وتقديم أداء متميز عند مواجهة قطر، السبت (الساعة 14:00 بتوقيت الإمارات، 12:00 بتوقيت مصر)، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب المقامة في الدوحة التي انحصر لقبها بين منتخبي الجزائر وتونس.

وقال حجازي في المؤتمر الصحافي قبل المباراة: "اللاعبون الشباب لديهم رغبة في التعلم والظهور بشكل أفضل وذلك بالإضافة لكونهم متميزين وحاولنا ادخالهم في أجواء البطولة وكيروش كان دائم الحرص على تجميع اللاعبين جميعهم لنقل الخبرات من الكبار للشباب".

وأضاف: "كأس العرب كانت فرصة لهم واللاعبون الشباب أصبحوا جاهزين للعب بقميص منتخب مصر في أي وقت، بالإضافة لكونها فرصة للظهور أمام الجمهور المصري هنا في قطر".

وعن جاهزيته للمباراة، قال: "أنا سليم بنسبة 100% وشاركت خلال 4 مباريات من البطولة، والمشاركة أعطتنا مزيدا من الخبرات الدولية، وأيضًا فرصة للشباب لاكتساب الخبرات وهم أظهروا جهدا كبيرا خلال المسابقة".

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