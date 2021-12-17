ساليرنيتانا مهدد بالإقصاء من الدوري الإيطالي لفشله في إيجاد مُشترٍ

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

زاد الضغط على نادي ساليرنيتانا الإيطالي لكرة القدم من أجل إيجاد مشترٍ، قبل أسبوعين فقط على المهلة النهائية التي حُددت له، على أن يواجه بعدها خطر إقصائه من دوري الدرجة الأولى بحسب بيان صحافي للمديرين المستقلين الذين عينوا لتنظيم بيع النادي بحلول 31 الجاري. وكان ساليرنيتانا صعد للمرة الأولى إلى الموسم الحالي للدرجة الأولى منذ 1999، لكنه مملوك مع نادٍ آخر للمالك نفسه، وهو ما يتعارض مع القوانين الإيطالية.

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