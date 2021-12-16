خسارة مصر من تونس تفجر خلافات بين جماهير الأهلي والزمالك.. ولاعب يتدخل! (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

تبادلت جماهير الأهلي والزمالك الاتهامات حول اللاعب الذي يتحمل مسؤولية خروج مصر من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، بعد خسارة الفراعنة أمام تونس، الأربعاء، بهدف نظيف في الثواني الأخيرة للمباراة.

وما زاد الأمر تعقيداً أن لاعب الزمالك مصطفى فتحي اشترك في المباراة في الشوط الثاني وارتكب أخطاء عدة من ضمنها عرقلة لاعب تونسي بمحاذاة المنطقة ليحتسب الحكم ضربة حرة مباشرة نفذها اللاعب التونسي في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فضربت برأس نجم الأهلي عمرو السولية وتحولت داخل شباك الحارس محمد الشناوي.

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شاهد الهدف القاتل لمنتخب #تونس في الثواني الأخيرة من مباراة #مصر و الذي منحه التأهل لنهائي #مونديال_العرب pic.twitter.com/7imWfLur8D — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 15, 2021

ودخلت جماهير الأهلي والزمالك بمهاترات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فالزملكاوية اتهموا السولية وحملوه المسؤولية الكاملة نتيجة التسجيل بالخطأ في مرمى المنتخب المصري، فيما غرّد الأهلاوية بقوة محملين مصطفى فتحي الهزيمة خصوصاً أنه خلال المباراة أهدر فرصة لا تضيع والمرمى التونسي مشرع أمامه تماماً حين تداخل مع زميله المهاجم مروان حمدي في الهجمة وسدد الكرة من أمامه بطريقة غريبة.

ماذا أضعت يا مصطفى يا فتحي؟ 😲pic.twitter.com/8tyuxsvlwS — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 15, 2021

وقال لاعب الزمالك السابق أحمد مجدي على حسابه في "تويتر": "عيب يا جماعه نعمل منتخب مصر أهلي وزمالك.. مصطفى فتحي عمل فاول هو أي حد يعمل فاول يبقى هو السبب في الجون وعمرو السوليه عمل خطأ اي حد ممكن يقع فيه وغير مقصود الاصح انك تشوف الاداء الجماعي للمنتخب بدل من امبارح شغالين مصطفي فتحي وعمرو السوليه!".

وانفجرت خلافات كبيرة بين الأهلاوية والزملكاوية عبر مواقع التواصل في الساعات الماضية بعد خروج منتخب مصر من كأس العرب، وسط حالة من الغضب العارم بين الجماهير التي تناست الأخطاء التي ارتكبها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ابتداء من التشكيلة الأساسية التي دخل بها المباراة، مروراً بتبديل محمد مجدي قفشة، وإشراك مصطفى فتحي، والإصرار على ورقة المهاجم مروان حمدي رغم انتقادات كثيرة لوجوده في المنتخب على حسام محمد شريف، وانتهاء بالشكل الهجومي والتكتيك المتواضع وحالة عدم الانسجام في صفوف الفراعنة.

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