إصابة نجمي الريال مودريتش ومارسيلو بكورونا

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

أعلن ريال مدريد الإسباني أمس إصابة صانع ألعابه الكرواتي لوكا مودريتش وظهيره البرازيلي مارسيلو بفيروس كورونا، ما يعني أنهما لن يكونا مع الفريق في مباراتيه الأخيرتين هذا العام. ولن يكون اللاعبان بالتالي مع فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي حين يخوض مباراتيه الأخيرتين لهذا العام الأحد ضد قادش ثم الثلاثاء المقبل في ضيافة أتلتيك بلباو. ويتصدر الريال الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الثاني بعد 17 مرحلة.

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