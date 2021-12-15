كيروش يهاجم حكم مباراة مصر وتونس: دمر فريقنا نفسياً وعلى الفيفا التدخل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

هاجم البرتغالى كارلوش كيروش المدير الفني للمنخب الوطنى حكم مباراة فريقه أمام تونس في المباراة الت جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب وانتهت بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

وقال كيروش في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة:" شاهدوا ماذا فعل الحكم في مباراة مصر وتونس. لا أريد أن أعلق على هذا الحكم، لأنني لا أريد أن أنهي مسيرتي هنا، لقد دمر فريقي نفسيا بقراره في ركلة الجزاء التي رأي الجميع أنها غير صحيحة".

وأكمل: "على الاتحاد الدولي الفيفا أن يُحلل تلك الأمور ليختاروا الحكم المناسب".

وأضاف: "تونس كان أكثر حظاً ولذلك تأهلوا للنهائي".

وفاز منتخب تونس على منتخب مصر بهدف في الوقت القاتل في الدقيقة 90+4 ليتأهل نسور قرطاج إلى الدور قبل النهائي للبطولة العربية من ضربة حرة مباشرة يحرزها عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news