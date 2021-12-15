شاهد التنافس بين مشجعات تونس ومصر قبل المباراة في كأس العرب (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم

توافد اعداد كبيرة من مشجعي ومشجعات المنتخبين التونسي والمصري إلى ملعب 974 الذي يتسع لـ 40 ألف متفرج، اليوم الأربعاء، وذلك قبل لقاءهما في الدور نصف النهائي من كأس العرب التي تجري حاليا في العاصمة القطرية الدوحة وتختتم 18 ديسمبر الجاري.

وتوشح جمهور الفريقين بأعلام بلديهما مرتدين شعارات وألوان المنتخبين في جو من التنافس الذي بدأ مبكرا قبل انطلاق المباراة المثيرة بينهما والتي ستقود الفريق الفائز بها الى نهائي البطولة.

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