لاعب سوري بعمر 16 سنة مطلوب من كبرى أندية أوروبا

المصدر: جوني جبور- دبي

ترغب العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة في الحصول على خدمات اللاعب السوري الأصل، السويدي الجنسية روني باردغجي، والذي لا يتعدى عمره 16 سنة.وقالت صحيفة "سوريون مبدعون في بلاد الشتات" إن: "باردغجي الذي احتفل مؤخراً بعيد ميلاده السادس عشر، يتمتع بمهارات كبيرة على صعيد مركز الجناح الأيم، في مهارات أبهرت عشاق كرة القدم، ودفعت اندية كبرى بحجم بايرن ميونيخ وبرشلونة وتشيلسي وأياكس أمستردام للسعي لطلب خدماته".

وأوضحت الصحيفة أن باردغجي من مواليد الكويت عام 2005، وانتقل إلى السويد برفقة عائلته وحصل هناك على الجنسية السويدية، ليكشف سريعاً عن موهبته في كرة القدم، بعد انضمامه إلى فريق روديبي، والذي اتبعه بالانتقال إلى كالينغي، ثم مالمو، في خطوات متسارعة قادته نحو كوبنهاغن الدنماركي".

وأضافت: الاهتمام باللاعب من قبل الأندية الكبرى، جعل منه محط اهتماماً في وسائل إعلامٍ عالمية، أشارت العديد منها في تقاريره أن صفقة انتقال اللاعب قد تصل إلى 13 مليون يورو.

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