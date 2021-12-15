مصر تتحدى «عناد» تونس في كأس العرب وقطر تراهن على الجمهور أمام الجزائر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم ووكالات

تصل منافسات كأس العرب اليوم إلى محطة مهمة، مع إقامة دور نصف النهائي، حيث المواجهة الـ36 تاريخياً بين مصر وتونس، بينما سيكون رهان المنتخب القطري صاحب الأرض على جمهوره في مواجهة قوة المنتخب الجزائري. وستكون مواجهة مصر وتونس نارية على استاد 974، بالنظر إلى نوعية النجوم في كل فريق، وتاريخ المواجهات الشرسة بينهما، إذ سبق لتونس الفوز 14 مرة، مقابل 13 لمصر، وتعادلا في 8 مناسبات.

وسيعوّل التونسيون على لاعبين بارزين، بينهم متصدر ترتيب الهدافين سيف الدين الجزيري، وقائد الفريق يوسف المساكني، واليافع القادم من مان يونايتد الإنجليزي حنبعل المجبري. في المقابل، يقود منتخب مصر عمرو السولية، وأكرم توفيق و«أفشة» ومحمود الونش، والحارس المميز محمد الشناوي.

في المباراة الثانية، يتوافر منتخب قطر على مجموعة مميزة من اللاعبين، أبرزهم الهداف المعز علي، بينما لدى الجزائر الموهوب والمخضرم ياسين براهيمي، والحارس مبولحي، وكذلك اللاعب المميز يوسف البلايلي.

• 35 مواجهة سابقة بين مصر وتونس، فاز «نسور قرطاج» في 14 مقابل 13 فوز لمصر.

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