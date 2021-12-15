إصابات قياسية لـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن 42 حالة إصابة جديدة بفيروس «كوفيد-19»، وهو رقم قياسي منذ بدء إصدار أرقام الاختبارات في مايو 2020. وتم الإبلاغ عن 12 حالة فقط الأسبوع الماضي، لكن تفشي فيروس كورونا أصاب العديد من أندية الدوري الممتاز، بما فيها مانشستر يونايتد، الذي تأجلت مباراته ضد مضيفه برنتفورد أمس. وقالت الرابطة في بيان: بين 6 و12 ديسمبر، تم اختبار 3805 لاعبين وأعضاء في الأجهزة الفنية للأندية لفيروس كوفيد-19. ومن بين هؤلاء، كانت هناك 42 حالة إيجابية جديدة.

وتلقت الأندية تعليمات من الرابطة بإعادة فرض إجراءات الطوارئ، بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه، واعتماد التباعد الاجتماعي، والحد من وقت العلاج، وسط تشديد قيود كوفيد-19 في إنجلترا الأسبوع الماضي.

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