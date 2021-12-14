أول تصريح من راموس عن مواجهة فريقه السابق ريال مدريد

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشف لاعب باريس سان جيرمان، الإسباني سيرخيو راموس والقائد التاريخي لريال مدريد السابق، عن شعوره تجاه مواجهة فريقه السابق في دوري أبطال أوروبا، حيث أكد أنه سيسعى إلى تحقيق الفوز من أجل الصعود إلى المرحلة المقبلة، وأكد أنه سيقاتل من أجل فريقه الجديد.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات خاصة للاعب الإسباني راموس، قال فيه: "كنت أتمنى ألا تسفر القرعة عن مواجهة ريال مدريد، لكن العودة إلى ملعب البرنابيو أمر جيد ويدعو للسعادة، خاصة أنني لم أتمكن من توديع الجماهير بشكل مناسب بعد رحلتي مع الفريق بسبب جائحة كورونا وغياب الجماهير عن الحضور".

وكانت قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال قد أسفرت عن مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وريال مدريد الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 13 لقبا، بعد قرار إعادة القرعة، وهو ما يعني مواجهة جديدة ومرتقبة بين ريال مدريد أمام ليونيل ميسي وصديقه راموس، القائد التاريخي للفريق الملكي.

وأضاف: "كنت أتمنى مواجهة فريقا آخر، ولكنه القدر، تعرفون كم المودة والحب بداخلي لريال مدريد، الآن حان دوري للدفاع عن سان جيرمان، سأبذل قصارى جهدي للعبور إلى الدور المقبل، أنا ذاهب للموت من أجل باريس سان جيرمان، إنه الفريق الذي راهن علي".

وكان راموس قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق الملكي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news