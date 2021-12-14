قرعة أبطال أوروبا «المعادة».. ريال مدريد يواجه ميسي

المصدر: نيون ■ د.ب.أ

أسفرت إعادة قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي أجريت أمس، في مقر الاتحاد الأوروبي (يويفا) في مدينة نيون السويسرية، عن أكثر من مواجهة نارية.

وأوقعت القرعة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد 13 لقباً، كما أوقعت إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة ليفربول المتوج باللقب عام 2019، وأتلتيكو مدريد الإسباني في مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي. ويلتقي تشيلسي الإنجليزي «حامل اللقب» مع ليل الفرنسي، ومانشستر سيتي الإنجليزي وصيف بطل الموسم الماضي مع سبورتينج لشبونة البرتغالي، وبايرن ميونيخ الألماني المتوج باللقب ست مرات مع ريد سبول سالزبورج النمساوي، ويوفنتوس الإيطالي مع فياريال الإسباني، وبنفيكا البرتغالي مع أياكس الهولندي.

وكانت القرعة قد سحبت أول مرة في وقت سابق أمس، وأسفرت عن لقاء بنفيكا مع ريال مدريد، وفياريال مع مانشستر سيتي، وأتلتيكو مدريد مع بايرن ميونيخ، وريد بول سبالزبورج مع ليفربول، وإنتر ميلان مع أياكس، وسبورتينج لشبونة مع يوفنتوس، وتشيلسي مع ليل، وباريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد.

لكن «اليويفا» قرر إعادة القرعة، بعد أن شهدت عملية السحب خطأ فنياً، حيث شهدت اختيار كرة تحمل اسم مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال، وهو ما يعد غير ممكن طبقاً لقواعد البطولة، حيث التقى الفريقان في دور المجموعات، وأعيد سحب الكرة، ليقع مانشستر سيتي في مواجهة فياريال، لكن «اليويفا» أعلن بعدها عن إعادة سحب القرعة كلياً.

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