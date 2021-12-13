مباراة مصر والأردن في كأس العرب.. شاهد ماذا حدث خلف الكواليس ؟ (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.



رصدت الكاميرات المتواجدة في مباراة مصر والأردن التي اقيمت (السبت 11 ديسمبر) على استاد الجنوب المونديالي في مدينة الوكرة ضمن بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 الجاري، لقطات غريبة دوّنت ماذا حدث في كواليس اللقاء وزواياه الجانبية التي لم يشاهدها الجمهور على شاشات التلفزيون.

واظهرت الصور حدة المباراة وقوة التنافس التي ظهرت من الجانبين قبل ان يحسمها منتخب مصر لمصلحته بعد فوزه بنتيجة 3-1 أدت إلى تأهله للدور نصف النهائي في مواجهة تونس الأربعاء على استاد 974 في الدوحة.

ودونت الصور المشادة التي حدثت بين الجهازين الفنيين بعدما توجه مدرب حراس منتخب مصر عصام الحضري للاحتفال بالهدف الثالث مما اثار مدرب الأردن، العراقي عدنان حمد، لكن الاتحاد المصري قام بنشر اعتذار عن هذه الواقعة لاحقاً.

كما دونت لحظات غضب وانفعال مدرب مصر، البرتغالي كارلوس كيروش على طاقم التحكيم خاصة أنه مر بظروف صعبة وكاد يفقد السيطرة على المباراة.

وافتتح الأردن التسجيل باكراً عبر يزن النعيمات (12) وكان قريباً من مضاعفة الأرقام، قبل أن تتفادى مصر موقفاً صعباً وتعادل عبر مروان حمدي في الرمق الأخير من الشوط الأول (45+1)، ثم سجلت مصر هدفاً ثانياً للبديل أحمد رفعت (100) وثالثاً للبديل الآخر مروان داوود (119).

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