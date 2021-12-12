الحضري يعتذر للمدرب العراقي عدنان حمد على تصرفه في مباراة مصر والأردن (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر الاتحاد المصري لكرة القدم فيديو يظهر فيه مدرب حراس المرمى بالمنتخب المصري عصام الحضري، وهو يقدم اعتذاره للعراقي عدنان حمد مدرب المنتخب الأردني على ما بدر منه خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، السبت، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب وانتهت لمصلحة "الفراعنة" في الوقت الإضافي 3-1 بعد التعادل في الوقت الأصلي 1-1.

وكان الحضري قد توجه إلى دكة بدلاء المنتخب الأردني واحتفل بالهدف الثالث الذي سجله مواطنه مروان داوود في مرمى الأردن، ما أدى إلى مشادات كلامية بين الجهازين الفنيين لكلا المنتخبين، في وقت أشهر حكم المباراة الهندوراسي البطاقة الحمراء في وجه الحضري لتصرفه غير اللائق.

وكتب الاتحاد المصري تعليقاً على الفيديو، قال فيه: "الحضري يعتذر لعدنان حمد بعد المباراة".

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