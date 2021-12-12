مشهد صادم.. مدرب سورية يصفع لاعب يمني خلال المباراة وهذه آخر التطورات! (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثار مدرب حراس مرمى المنتخب السوري للناشئين لؤي عثمان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصرفه غير اللائق تجاه أحد لاعبي المنتخب اليمني في الدقائق الأخيرة من المواجهة التي جمعتهما، السبت، في الدور نصف النهائي لكأس غرب آسيا التي انتهت بفوز اليمن 2-1 وتأهله إلى المباراة النهائية لملاقاة السعودية.

وأظهرت الكاميرات اعتداء المدرب لؤي عثمان على اللاعب اليمني في وقت كان الأخير قد اشتبك مع أحد لاعبي سورية المتوترين لضياع فرصة التأهل فاندفع نحو اللاعب وصفعه على وجهه في مشهد غريب.

انتقاما من خسارة فريقه.. مساعد مدرب منتخب #سوريا يصفع لاعبا يمنيا على وجهه ومطالبات بفرض عقوبات قاسية عليه#الحدث pic.twitter.com/2ioUlnhrbX — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) December 12, 2021

من جهتها، أدانت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد السوري لكرة القدم، تصرف المدرب وقالت في بيان رسمي: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة السوري، تؤكد رفضها للتصرف الفردي للؤي عثمان، مدرب حراس المرمى في منتخب الناشئين.. وقد صدر قرار فوري بإيقاف عثمان ومنعه من مرافقة أي ناد أو منتخب من المنتخبات الوطنية حتى إشعار آخر".

بدورها، سارعت البعثة السورية لزيارة المعسكر اليمني بعد المباراة وتقديم الاعتذار للاعب والبعثة اليمنية على تصرف المدرب، وهذا ما أظهرته الفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل.

بعد حادثة اعتداء مدرب حراس منتخب سورية للناشئين لؤي عثمان على لاعب منتخب اليمن



بعثة منتخبنا الوطني للناشئين تعتذر من كادر ورئيس بعثة منتخب اليمن الشقيق وتهنئته بالتأهل إلى المباراة النهائية من بطولة غرب آسيا للناشئين pic.twitter.com/UcyDCVTzBF — ملك السلطنه (@jamlyyyyy_) December 11, 2021

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