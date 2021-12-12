لاعب الجزائر يفاجئ المصريين في كأس العرب بتصريح مثير!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

رشح نجم المنتخب الجزائري بغداد بونجاح منتخب مصر للفوز بكأس العرب المقامة حالياً في الدوحة على الرغم من أن كثير من المراقبين والمحللين يتوقعون فوز "محاربي الصحراء" باللقب قياساً بالأداء التكتيكي والفني العالي للاعبيه وتجاوزهم اخيراً المنتخب المغربي الذي كان المرشح الأول للتتويج.

ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن بغداد بونجاح بعد الفوز الذي حققه المنتخب الجزائري على نظيره المغربي، السبت، بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2: "من الصعب ترشيح منتخب واحد للقب، ولكن أؤكد أن المنتخب المصري إذا قال كلمته فهو مرشح للفوز بكأس العرب".

وأضاف: "جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري الأول، يتابع البطولة وهي تعد فرصة جيدة للاعبين الشباب، ويجب الوقوف بجانبهم، خاصة وأنهم صغار في السن".

وتابع بونجاح الذي غاب عن لقاء المغرب بسبب الإصابة: "أخذت بعض الوقت للتأقلم مع هؤلاء اللاعبين الصغار (في المنتخب الجزائري الرديف)، خاصة وأنني اعتدت على اللعب بجانب المحترفين في أوروبا".

واختتم بونجاح تصريحاته: "كأس العرب فرصة للشباب لتقديم أفضل ما عندهم، والفرصة قادمة لهم في المنتخب الأول".

يذكر أن الجزائر ستواجه قطر في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب، فيما ستلعب مصر مع تونس.

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