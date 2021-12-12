مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي الجزائر خلال احتفالهم بالفوز على المغرب (فيديو)
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من شارع الشانزليزيه في باريس، الذي شهد مواجهات بين بعض مشجعي منتخب الجزائر والشرطة الفرنسية، خلال احتفالات "محاربو الصحراء" بالفوز على المغرب، السبت، في نصف نهائي بطولة كأس العرب بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.
PARIS - Intervention de la BAC 75N pour disperser les supporters sur les #ChampsElysees. Lacrymogène et projectiles. #MarocAlgerie #MARALG https://t.co/o8ONvLRoFt pic.twitter.com/cmb5Gm2svy— Clément Lanot (@ClementLanot) December 11, 2021
وأظهرت الفيديوهات مطاردة رجال الشرطة للمشجعين الذي عبروا عن فرحتهم بالفوز والتأهل لمواجهة منتخب قطر في المربع الذهبي.
PARIS - Qualification de l’#Algérie pour la demi-finale de la #FIFAArabCup2021 : les supporters font la fête sur les #ChampsElysées #MarocAlgerie #MARALG pic.twitter.com/cn04zx3vEl— Clément Lanot (@ClementLanot) December 11, 2021
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