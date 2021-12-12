مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومشجعي الجزائر خلال احتفالهم بالفوز على المغرب (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من شارع الشانزليزيه في باريس، الذي شهد مواجهات بين بعض مشجعي منتخب الجزائر والشرطة الفرنسية، خلال احتفالات "محاربو الصحراء" بالفوز على المغرب، السبت، في نصف نهائي بطولة كأس العرب بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 2-2.

وأظهرت الفيديوهات مطاردة رجال الشرطة للمشجعين الذي عبروا عن فرحتهم بالفوز والتأهل لمواجهة منتخب قطر في المربع الذهبي.

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