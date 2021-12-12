مانشستر سيتي يعزّز صدارته للدوري الإنجليزي

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

عزّز فريق مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه وولفرهامبتون 1/صفر، خلال المباراة التي جمعتهما، أمس، في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه رحيم ستيرلينغ، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد راؤول خيمينز لاعب وولفرهامبتون، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 21 نقطة في المركز الثامن.

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