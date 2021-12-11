"فيفا" يحتفي بأجمل أهداف محمد صلاح في مسيرته.. ويفتح التصويت لجائزة "بوشكاش" (فيديو)

المصدر: حميد نعمان - دبي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة افضل هدف (جائزة بوشكاش) لهذا العام، وذلك من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي، ورافق ذلك الاحتفال بأجمل هدف سجله النجم المصري، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في مشواره الاحترافي بحسب "فيفا"، وحصل من خلاله على جائزة "بوشكاش" لعام 2017.

وكان ذلك الهدف في ديربي ليفربول أمام إيفرتون، حيث استطاع مراوغة أكثر من لاعب، وتحكم بالكرة جيدا، قبل أن يضعها في الزاوية التسعين وسط مراقبة لحارس إيفرتون، العاجز عن التصدي لها. وبين المرشحين لجائزة هذا العام، نجم توتنهام إيرك لاميلا، وكذلك لاعب فريق مان سيتي، ونجم منتخب الجزائر رياض محرز.

🗓️#في_مثل_هذا_اليوم من عام 2017، سجّل 🇪🇬 محمد صلاح @MoSalah الهدف الذي فاز على إثره بجائزة بوشكاش في جوائز #TheBest من FIFA لعام 2018!



يُمكنكم التصويت لأفضل هدف مرشّح لجائزة بوشكاش لهذا العام عبر 👇🏻https://t.co/XBe8yqIw6Mpic.twitter.com/lm9uQxn973 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) December 10, 2021

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