"فيفا" يحتفي بأجمل أهداف محمد صلاح في مسيرته.. ويفتح التصويت لجائزة "بوشكاش" (فيديو)

المصدر:
  • حميد نعمان - دبي
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن المرشحين لجائزة افضل هدف (جائزة بوشكاش) لهذا العام، وذلك من خلال موقعه الإلكتروني الرسمي، ورافق ذلك الاحتفال بأجمل هدف سجله النجم المصري، وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في مشواره الاحترافي بحسب "فيفا"، وحصل من خلاله على جائزة "بوشكاش" لعام 2017.

وكان ذلك الهدف في ديربي ليفربول أمام إيفرتون، حيث استطاع مراوغة أكثر من لاعب، وتحكم بالكرة جيدا، قبل أن يضعها في الزاوية التسعين وسط مراقبة لحارس إيفرتون، العاجز عن التصدي لها. وبين المرشحين لجائزة هذا العام، نجم توتنهام إيرك لاميلا، وكذلك لاعب فريق مان سيتي، ونجم منتخب الجزائر رياض محرز.

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