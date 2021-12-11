بيليه: سأبقى بضعة أيام في المستشفى

المصدر: برازيليا ■ أ.ف.ب

أعلن أسطورة كرة القدم البرازيلي، بيليه، أول من أمس، أنه سيبقى «بضعة أيام» في المستشفى، من أجل إجراء «سلسلة من الفحوص الجديدة»، بعدما كان أدخل إليه مجدداً من أجل «مواصلة العلاج» نتيجة ورم في القولون. وقال البرازيلي، البالغ 81 عاماً، على موقع التواصل «إنستغرام»: «خضعت لآجر جلسة (علاج كيميائي) لي لعام 2021، وسأغتنم الفرصة لإجراء مجموعة جديدة من الفحوص، لذلك سأبقى هنا بضعة أيام». وأرفق بيليه رسالته بصورة له يبدو فيها مبتسماً على سرير في المستشفى، رافعاً قبضته كما لو كان يحتفل بأهدافه.

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