ريال مدريد يهدد جاره أتلتيكو بفارق الـ13 نقطة

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

يؤكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن فريقه ريال مدريد لم يحسم بعد صراع الفوز على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لكن خروجه منتصراً من دربي العاصمة أمام جاره حامل اللقب أتلتيكو، غداً، في المرحلة 17، سيجعله يطبق عليه أكثر.

يتصدر النادي الملكي بفارق 10 نقاط عن القطب الثاني للعاصمة، الذي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب «سانتياغو برنابيو» مع مباراة أقل، في حين يجد ريال نفسه أمام فرصة توسيع الفارق إلى 13 نقطة، في حال فوزه باللقاء، وذلك قبل أسبوعين من عيد الميلاد.

وبدا أن ريال قد ضلّ طريقه، وشرع باب الاحتمالات في سباق اللقب، عندما اتبع تعادله السلبي أمام فياريال بهزيمة أمام إسبانيول 1-2 في بداية أكتوبر، لتبتعد الأندية الخمسة الأولى عن بعضها بعضاً بفارق ثلاث نقاط فقط.

ردّ بعدها بالفوز في الكلاسيكو خارج ملعبه على برشلونة 2-1 في المرحلة العاشرة، ليحقق سلسلة من 11 مباراة متتالية في جميع المسابقات لم يذق خلالها طعم الخسارة، ففاز في 10 مباريات مقابل تعادل، واستقبلت شباكه ستة أهداف فقط. قاد هذا الصعود الصاروخي ثنائي الهجوم ومتصدر ترتيب الهدافين، الفرنسي كريم بنزيمة، مع 12 هدفاً، ووصيفه البرازيلي فينيسيوس جونيور، صاحب 10 أهداف.

ويواجه إشبيلية مباراة صعبة ضد أتلتيك بلباو، بينما يخوض بيتيس مواجهة قوية على أرضه ضد المتصدر السابق ريال سوسييداد، الساعي لاستعادة توازنه. وسيحاول برشلونة تناسي خيبة خروجه من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بخسارته أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة، الأربعاء، عندما يسافر إلى أوساسونا غداً.

• برشلونة لتضميد الجراح خلال رحلة أوساسونا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news