جيرارد يعود إلى «أنفيلد» في مواجهة «عاطفية» مع ليفربول

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

سيكون النجم السابق لفريق ليفربول، والمدرب الحالي لأستون فيلا، ستيفن جيرارد، في مواجهة عاطفية غداً، حين يعود إلى «أنفيلد» معقل ليفربول، في المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق قائد ليفربول السابق بداية موفقة جداً كمدرب لأستون فيلا بقيادته إلى الفوز بثلاث من أربع مباريات، منذ أن خلف دين سميث في قيادة الفريق، لكنه يواجه الآن امتحاناً صعباً ضد الترسانة الهجومية لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب. وسيسعى كلوب جاهداً لتحقيق الفوز السابع توالياً، ضمن جميع المسابقات، من أجل عدم السماح لسيتي بالابتعاد في الصدارة، لاسيما أن الأخير يخوض مباراة في متناوله على الورق أيضاً أمام ضيفه ولفرهامبتون الثامن.

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