شاهد فنون مشجعات منتخب تونس أمام عمان في كأس العرب (صور)

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ظهرت مشجعات تونس بفنون جميلة خلال مؤازرتهن لمنتخب بلادهم في المباراة التي جمعت "نسور قرطاج" مع نظيره منتخب عمان اليوم (الجمعة) على ملعب المدينة التعليمية ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب بكرة القدم التي تستضيفها قطر حتى 18 الجاري.

وتواجدت المشجعات بكثافة في ارجاء الملعب الذي يتسع لـ45 الف متفرج ومتوشحات بعلم بلادهن مع تأدية تقليعات مميزة خصوصا أن المباراة جاء قوية من كلا الفريقين.

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