رايولا يحدد 4 أندية للعملاق الصغير هالاند.. "لا يمكن الذهاب إلى غيرها"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف مينو رايولا وكيل أعمال النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني عن أربع وجهات سيختار منها هالاند ناديه المفضل للانتقال إليه في الصيف المقبل.

وقال رايولا لصحيفة "ماركا" الاسبانية: "الخطوة التالية بايرن ميونيخ أو ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر سيتي.. هذه هي الأندية الكبيرة التي يمكنه الذهاب إليها".

أضاف: "فاز مانشستر سيتي بالبريميرليغ خمس مرات في السنوات الأخيرة، أكثر بكثير من يونايتد، عندما انتقلنا إلى دورتموند، كنا نعلم جميعًا أن هذه الخطوة ستأتي، سنخبر النادي بفكرتنا وسيخبروننا بفكرتهم ، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار في الشتاء".

وأوضح رايولا موعد الانتقال المحتمل لهالاند إلى أحد الأندية الأربعة: "ربما هذا الصيف، وربما في الصيف التالي، ولكن هناك احتمال كبير أن يغادر إيرلينج هذا الصيف، سنرى، سنخبر النادي بفكرتنا وسيخبرونا بفكرتهم، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار في الشتاء".

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