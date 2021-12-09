كريستيانو رونالدو.. ممنوع من سياراته الفارهة

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يواجه موقفا غريبا وغير مسبوق بالنسبة له في كل الأندية التي لعبه لها من قبل. وقالت إن المسألة تتعلق بحرمانه من سياراته الفارهة، وذلك بسبب قرار داخلي من المدرب الجديد لمانشستر يونايتد الانجليزي، الألماني رالف رانجنيك، المعروف بصرامته وإلزامه لاعبيه بالانضباط لأقصى حد، داخل وخارج الملعب.

وقالت الصحيفة إنه منذ أن استلم المدرب تدريب الفريق رسميا قبل أسبوع، قرر منع اللاعبين من المجيء إلى مقر النادي للتدريبات، وكذلك الانتقال لخوض المواجهات المختلفة بسياراتهم الخاصة، وأنهم جميعا، بمن فيهم كريستيانو رونالدو، مطالبون باستخدام السيارات التي ستوفرها إدارة النادي.

ويمتلك رونالدو مجموعة متنوعة من السيارات الفارهة، من مختلف العلامات الشهيرة، من "رولز رايس" إلى "بوغاتي" و"لامبورغيني" و"أستون مارتن" و"فيراري" وغيرها، ومسألة حرمانه من استخدامها للتوجه إلى النادي قد تتسبب في تعقيد العلاقة بينه وبين المدرب الجديد، بحسب الصحيفة.

ويشتهر رانجنيك (63 عاما) بأساليبه الفريدة من نوعها في التدريب، إلى جانب التوجيهات الصارمة للاعبيه، والتي تشمل أيضا أمور مثل التغذية والتدريبات البدنية الصعبة. وسبق لرانجنيك أن طبق توجيهاته بخصوص السيارات الفارهة في أندية سابقة مثل "لايبزيغ" الألماني، وقد اشتهر بصرامته وعدم مساومته في أي أمر يتعلق بهذا الشأن.

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