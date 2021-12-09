حارس تشلسي مندي أفضل لاعب سنغالي محترف في الخارج

المصدر:
  • دكار ■ أ.ف.ب
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اختارت الرابطة الوطنية للصحافة الرياضية السنغالية حارس مرمى تشلسي الإنجليزي، إدوار مندي، أمس، أفضل لاعب محترف خارج البلاد.

واحتل مندي المركز الأوّل برصيد 321 نقطة، متقدماً على مهاجمَي ليفربول ساديو مانيه (99 نقطة) وواتفورد إسماعيلا سار (61).

وتوّج مندي مع تشلسي بلقب دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية في الموسم الماضي، كما فاز بجائزة أفضل حارس مرمى التي تُمنح من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

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