الجزائر تحتج على نتيجة مباراة مصر.. هدف الفراعنة غير شرعي

المصدر: سيد مصطفى دبي

تقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم باحتجاج الي اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب ضد حكم مباراة مصر بسبب الخطأ الذي وقع فيه، حسب ما جاء في الاحتجاج بشأن تجاوز الكرة لخط المرمي قبل الضربة الركنية التي حصل عليها منتخب مصر والتي جاءت منها ركلة الجزاء.

وقالت تقارير جزائرية نقلا عن قناة الكأس القطرية إن بعثة الجزائر احتجت علي هذا الواقعة التي تسببت في إحراز منتخب مصر هدف التعادل في مباراة المنتخبين وهو ما أسفر عن صدارة الفراعنة لقمة المجموعة الرابعة علي حساب الجزائر وفقا لقاعدة اللعب النظيف، بعد تساويهما في النقاط.

فيما أكد مصدر داخل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب، أنه لا يتم النظر في مثل هذه الاحتجاجات خاصة وأن الاحتجاج لم يستند إلى خطأ إداري أو قانوني.

واكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس العرب بتأهل منتخبات قطر وعمان من المجموعة الأولي وتونس والإمارات عن المجموعة الثانية والمغرب والأردن عن المجموعة الثالثة ومصر والجزائر عن المجموعة الرابعة.

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